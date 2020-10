«The Midnight Sky»: il trailer del film di George Clooney per Netflix (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A tre anni da Suburbicon, George Clooney sceglie di tornare dietro la macchina da presa e di farlo per la prima volta su Netflix, che gli ha messo a disposizione risorse stellari per realizzare la sua nuova idea: un racconto post-apocalittico nel quale si fronteggia una catastrofe di dimensioni globali. Il film si chiama The Midnight Sky, sarà disponibile sulla piattaforma il 23 dicembre e vedrà Clooney nel doppio ruolo di regista e attore. Sulla scena lo vediamo invecchiato e con la barba incanutita nel ruolo di Augustine, uno scienziato solitario che vive nell’Artide e che cerca in tutti i modi di impedire che una squadra di astronauti rientri sulla Terra. https://www.youtube.com/watch?v=saH4PfYtK9M Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A tre anni da Suburbicon, George Clooney sceglie di tornare dietro la macchina da presa e di farlo per la prima volta su Netflix, che gli ha messo a disposizione risorse stellari per realizzare la sua nuova idea: un racconto post-apocalittico nel quale si fronteggia una catastrofe di dimensioni globali. Il film si chiama The Midnight Sky, sarà disponibile sulla piattaforma il 23 dicembre e vedrà Clooney nel doppio ruolo di regista e attore. Sulla scena lo vediamo invecchiato e con la barba incanutita nel ruolo di Augustine, uno scienziato solitario che vive nell’Artide e che cerca in tutti i modi di impedire che una squadra di astronauti rientri sulla Terra. https://www.youtube.com/watch?v=saH4PfYtK9M

LauraPausini : Settimana importante per noi ?? A mezzanotte vi darò i link per pre-salvare #IoSì (Seen). Semana importante para no… - svftharoldx : ho una confusione in testa assurda. il mio album preferito è four, ma anche midnight memories e made in the am, e v… - sfiorata82 : RT @ciakmag: The Midnight Sky: ecco il trailer e le prime foto del film diretto e interpretato da George Clooney. #GeorgeClooney #Netflix… - ciakmag : The Midnight Sky: ecco il trailer e le prime foto del film diretto e interpretato da George Clooney. #GeorgeClooney… - JustNerd_IT : The Midnight Sky: George Clooney nel trailer italiano del film post-apocalittico di #Netflix - Leggi l'articolo com… -