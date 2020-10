The Midnight Sky è il nuovo film di George Clooney (ecco il trailer) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=saH4PfYtK9M Nel corso della sua carriera George Clooney è passato dalla commedia alla tragedia fino ai film di nicchia. È stato, per esempio, il protagonista del fantascientifico Solaris di Steven Soderbergh e del dramma spaziale Gravity di Alfonso Cuarón, premiato agli Oscar. Adesso è pronto a tornare al sci-fi: arriverà a dicembre su Netflix The Midnight Sky, di cui è anche il regista. Lo stesso Clooney l’ha definito una specie di incontro fra Gravity e The Revenant (con quest’ultimo, tra l’altro, condivide lo sceneggiatore Jason Katmis) e nel trailer diffuso in queste ore capiamo anche il perché. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo Good ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=saH4PfYtK9M Nel corso della sua carrieraè passato dalla commedia alla tragedia fino aidi nicchia. È stato, per esempio, il protagonista del fantascientifico Solaris di Steven Soderbergh e del dramma spaziale Gravity di Alfonso Cuarón, premiato agli Oscar. Adesso è pronto a tornare al sci-fi: arriverà a dicembre su Netflix TheSky, di cui è anche il regista. Lo stessol’ha definito una specie di incontro fra Gravity e The Revenant (con quest’ultimo, tra l’altro, condivide lo sceneggiatore Jason Katmis) e neldiffuso in queste ore capiamo anche il perché. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo Good ...

