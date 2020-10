The Dark Pictures Anthology: Little Hope disponibile dal 30 Ottobre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Con Halloween che si avvicina e il cielo sempre più grigio, è arrivato il momento perfetto per rilassarsi e vivere un’avventura spaventosa in Little Hope. Spegni le luci, invita i tuoi amici oppure gioca da solo, se ne hai il coraggio… Quattro studenti del college e il loro insegnante si ritrovano bloccati in una cittadina a miglia di distanza da qualsiasi altro luogo, dopo che il loro autobus ha avuto un incidente a causa del maltempo. Perseguitati da una nebbia misteriosa nella cittadina di Little Hope, dovranno cercare disperatamente un modo per fuggire mentre le visioni del passato li tormentano nell’ombra. E mentre assistono al raccapricciante passato della città e ai terribili eventi del processo alle streghe di Andover, compaiono anche alcuni demoni infernali, che ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Con Halloween che si avvicina e il cielo sempre più grigio, è arrivato il momento perfetto per rilassarsi e vivere un’avventura spaventosa in. Spegni le luci, invita i tuoi amici oppure gioca da solo, se ne hai il coraggio… Quattro studenti del college e il loro insegnante si ritrovano bloccati in una cittadina a miglia di distanza da qualsiasi altro luogo, dopo che il loro autobus ha avuto un incidente a causa del maltempo. Perseguitati da una nebbia misteriosa nella cittadina di, dovranno cercare disperatamente un modo per fuggire mentre le visioni del passato li tormentano nell’ombra. E mentre assistono al raccapricciante passato della città e ai terribili eventi del processo alle streghe di Andover, compaiono anche alcuni demoni infernali, che ...

