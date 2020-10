Tg Lazio | edizione del 28 ottobre 2020

Leggi su dire

Sono 16 le persone denunciate per i disordini avvenuti ieri sera tra Piazza del Popolo e il quartiere Prati. Tra questi militanti neofascisti e ultras che hanno dato vita a una serata di guerriglia urbana durante la manifestazione non preannunciata indetta da Forza Nuova. Per tutti e' scattata la denuncia per i reati in concorso di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. "Nessuna tolleranza verso chi vuole soffiare sul fuoco della disperazione" ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.