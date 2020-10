Terna, linea di credito da 200 milioni legata agli indici di sostenibilità (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Terna ha sottoscritto oggi un ESG linked Term Loan bilaterale per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro con Intesa Sanpaolo in qualità di Original Lender e Sustainability Coordinator. La linea di credito avrà una durata di 2 anni, con un tasso legato all’andamento della performance di Terna relativamente a specifici indici ambientali, sociali e di governance (ESG). Dopo il successo del Green Bond dello scorso luglio e la sottoscrizione di due ESG linked Term Loan, rispettivamente da 200 milioni di euro e 100 milioni di euro, questa nuova operazione rafforza l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia di business dell’azienda che mira a coniugare sostenibilità e crescita ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) –ha sottoscritto oggi un ESG linked Term Loan bilaterale per un ammontare complessivo di 200di euro con Intesa Sanpaolo in qualità di Original Lender e Sustainability Coordinator. La linea diavrà una durata di 2 anni, con un tasso legato all’andamento della performance direlativamente a specificiambientali, sociali e di governance (ESG). Dopo il successo del Green Bond dello scorso luglio e la sottoscrizione di due ESG linked Term Loan, rispettivamente da 200di euro e 100di euro, questa nuova operazione rafforza l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia di business dell’azienda che mira a coniugare sostenibilità e crescita ...

egazette1 : Terna investirà 300 milioni di euro per collegare le due sponde della Sicilia Avviato il nuovo procedimento di auto… - MicheleGuccione : RT @MicheleGuccione: Con la nuova linea di Terna la Sicilia farà il pieno di energia: stop blackout, più rinnovabili, 'ponte' per scambi fr… - IvanDompe : RT @MicheleGuccione: Con la nuova linea di Terna la Sicilia farà il pieno di energia: stop blackout, più rinnovabili, 'ponte' per scambi fr… - MicheleGuccione : Con la nuova linea di Terna la Sicilia farà il pieno di energia: stop blackout, più rinnovabili, 'ponte' per scambi… - robertoabate77 : RT @TernaSpA: Terna investirà 300 milioni di euro per collegare le due sponde della #Sicilia migliorando affidabilità e qualità del servizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Terna linea Terna, Donnarumma: "Investimenti fino a 15 mld per accompagnare transizione energetica" Affaritaliani.it