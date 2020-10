Tennis | ATP Vienna 2020 | Jannik Sinner sfida il norvegese Casper Ruud

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) A, in Austria, per quanto riguarda il torneo ATP 500 di, oggi, mercoledì 28 ottobre, si completerà il primo turno del tabellone di singolare maschile, ed andrà in scena lache vedrà la wild card azzurraopposta al. Si giocherà non prima delle ore 14.00 sul Next Gen Court. LIVE, ATPin DIRETTA: l’altoatesinol’osticoper accedere al 2° turno Si tratta di un incontro inedito, ma in questa stagione, dopo la ripresa, ilappare abbonato ai match con gli ...