Tennis, Alexander Zverev diventerà papà. L’ex fidanzata: “Non era in programma, lo crescerò da sola” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alexander Zverev diventerà papà, ma potrebbe non essere una buona notizia per il Tennista tedesco. L’attuale numero 7 al mondo, reduce dal doppio successo di Colonia, non ha più rapporti con la ex fidanzata Brenda Patea, la quale ha annunciato la gravidanza in un’intervista concessa a Bild e allo stesso tempo non sembra essere interessata a condividere la custodia del bambino con lo stesso Zverev. La loro relazione, ufficializzata a novembre 2019, si era conclusa tra la primavera e l’inizio dell’estata. La 27enne Brenda Patea, tedesca di origini romene, ha puntualizzato: “Il bambino non era nei programmi, ma farò di tutto per assicurarmi che cresca in un ambiente armonioso. Sono nella fortunata posizione di poter crescere il bambino da sola. Con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020)diventerà papà, ma potrebbe non essere una buona notizia per ilta tedesco. L’attuale numero 7 al mondo, reduce dal doppio successo di Colonia, non ha più rapporti con la exBrenda Patea, la quale ha annunciato la gravidanza in un’intervista concessa a Bild e allo stesso tempo non sembra essere interessata a condividere la custodia del bambino con lo stesso. La loro relazione, ufficializzata a novembre 2019, si era conclusa tra la primavera e l’inizio dell’estata. La 27enne Brenda Patea, tedesca di origini romene, ha puntualizzato: “Il bambino non era nei programmi, ma farò di tutto per assicurarmi che cresca in un ambiente armonioso. Sono nella fortunata posizione di poter crescere il bambino da sola. Con ...

