Tempesta d’Amore 1° – 8 novembre | Tim inganna Nadja Linda chiude con Dirk e Steffen viene arrestato

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)d’Amore 1° – 8: tanti colpi di scena aspettano i fan della soap tedesca la settimana prossima! Vediamoli nei dettagli!d’Amore 1° – 8vuole capire se “Boris” sia veramente lui. Natscha sta per andarsene, ma poi cambia ideasospetta che “Boris” sia Tim e lo bacia per verificare la sua reazione. Natascha, sebbene Michael abbia cercato in tutti i modi di convincerla a rimanere, vuole sempre partire per Berlino. Così i suoi amici decidono di salutarla con una festa al Furstenhof Alla fine, dopo aver detto ad Eva di essere indecisa se restare o andarsene, la donna decide di fare proprio questo, capendo che lì c’è gente che tiene veramente a lei. Michael ...