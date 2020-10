Teatri chiusi? Non quello del Maurizio Costanzo Show: la passerella politica è servizio essenziale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott – “Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri” questa è una citazione di Orwell che di solito piace molto a sinistra, ove si ipotizzano ancora distopie mentre ci viviamo già dentro. In questo caso gli animali più uguali degli altri sono i giornalisti e i politici che hanno potuto sedere nella platea e sul palco dell’unico teatro aperto di tutta Italia, ovvero quello Parioli, dove si tiene il Maurizio Costanzo Show. L’incazzatura del web con il Maurizio Costanzo Show Il Maurizio Costanzo Show, giunto alla sua 38esima edizione, è adesso oggetto di una shitstorm social e la ragione è ben comprensibile. La puntata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott – “Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri” questa è una citazione di Orwell che di solito piace molto a sinistra, ove si ipotizzano ancora distopie mentre ci viviamo già dentro. In questo caso gli animali più uguali degli altri sono i giornalisti e i politici che hanno potuto sedere nella platea e sul palco dell’unico teatro aperto di tutta Italia, ovveroParioli, dove si tiene il. L’incazzatura del web con ilIl, giunto alla sua 38esima edizione, è adesso oggetto di una shitstorm social e la ragione è ben comprensibile. La puntata ...

stanzaselvaggia : Bar, teatri, ristoranti, palestre. Hanno tutti ragione e nessuno ha ragione. Ad oggi credo non abbia più senso ragi… - petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - Linkiesta : L'ultimo dpcm ha chiuso gli unici luoghi dove non ci sono stati contagi. Da qui la protesta della fondatrice del Te… - Rock42719224 : RT @petergomezblog: Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scuole… - Noiconsalvini : NESSUN VANTAGGIO DAI LOCALI CHIUSI. MATTEO #SALVINI SBUGIARDA #CONTE -

Ultime Notizie dalla rete : Teatri chiusi Covid: teatri chiusi? La lirica a Sassari va in streaming Agenzia ANSA Yamamay e Carpisa, serrata alle 18 per solidarietà. Capasa: «Dal governo nulla alla moda»

La sospensione totale delle attività di cinema, teatri, palestre e piscine e le chiusure anticipate alle ore 18 dei ristoranti rischia per l’imprenditore di avere un forte impatto economico e sociale ...

Chiude il Salone Margherita, Valeria Marini: “Non lasciatelo morire”

Chiude il Salone Margherita, storico teatro di Roma di fine Ottocento da cui passò anche Marinetti, ma noto ai più per essere stato la casa della compagnia di cabaret del Bagaglino. Nelle scorse ore, ...

