Team Liquid ingaggia nuovamente Jensen con un contratto da record (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stando alle voci che circolano sembrerebbe che Team Liquid abbia deciso di ingaggiare nuovamente il mid laner Nicolaj "Jensen" Jensen. E questa non è l'unica notizia sorprendente! In più sembrerebbe che gli sia stato proposto un contratto da 4.2 milioni di dollari americani per tre anni, una cifra mostruosa per il mondo degli esports e che andrebbe a battere qualsiasi record fino ad ora stabilito. Fa bene Team Liquid a fare tutte queste follie per un giocatore? Guardando il suo palmares la risposta sembrerebbe far propendere per il si. Jensen è approdato in casa Team Liquid nel 2018 dopo un'esperienza con Cloud9.

