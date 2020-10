Taylor Mega risponde alle accuse di anoressia e demolisce Claudia Letizia a Mattino 5 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A Mattino 5 è andato in scena uno scontro molto acceso tra Taylor Mega e Claudia Letizia, dopo che quest’ultima aveva attaccato la modella e influencer italiana sui social definendola un cattivo esempio per le ragazze e parlando apertamente di anoressia. Nel corso del dibattito, Taylor ha ricevuto il pieno sostegno di Arianna David, reduce da una settimana piuttosto intensa sul fronte Elisabetta Gregoraci, ed Emanuela Tittocchia, oltre all’appoggio della giornalista e scrittrice Candida Morvillo. Lo scontro verbale tra Taylor Mega e Claudia Letizia a Mattino 5 La padrona di casa Federica Panicucci lancia il servizio legato alla querelle sui social scoppiata dopo le ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A5 è andato in scena uno scontro molto acceso tra, dopo che quest’ultima aveva attaccato la modella e influencer italiana sui social definendola un cattivo esempio per le ragazze e parlando apertamente di. Nel corso del dibattito,ha ricevuto il pieno sostegno di Arianna David, reduce da una settimana piuttosto intensa sul fronte Elisabetta Gregoraci, ed Emanuela Tittocchia, oltre all’appoggio della giornalista e scrittrice Candida Morvillo. Lo scontro verbale tra5 La padrona di casa Federica Panicucci lancia il servizio legato alla querelle sui social scoppiata dopo le ...

Notiziedi_it : Claudia Letizia contro Taylor Mega a Mattino 5: “questa è anoressia, non bellezza” | Video Mediaset - zedeffina88 : @EmanueleKiav Ma non è una novità che Taylor Mega e la Gregoraci e molte altre facevano le escort, lo sanno anche i muri ?? - EmanueleKiav : #TaylorMega ha scritto un libro? Taylor Mega ha scritto un libro? HA SCRITTO UN LIBRO? - MICIO7BEAR : RT @mattino5: Iniziamo il nostro talk con una nuova querelle: Claudia Letizia attacca Taylor Mega: 'Questa è anoressia, non è bellezza'. Le… - iamgiada_ : Vergogna per Claudia Letizia che definisce Taylor Mega “anoressica e un brutto messaggio per i ragazzi”. Sono schi… -