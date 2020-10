Taxi | Cisl | estranei a blocchi del servizio e disordini

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – “Sulle problematiche del settorenoi usiamo il mezzo dell’interlocuzione con le Istituzioni, lo abbiamo fatto questa mattina al Mef e contestualmente all’assessorato Trasporti di Roma Capitale. Questo e’ il momento della responsabilita’ e della tutela del bene collettivo e per questo e’ necessario continuare a percorrere la strada del dialogo.” “Ci dissociamo, quindi, dalle eventuali strumentalizzazioni e dai colpi di testa di alcuni facinorosi che, con le proprie volontarie azioni, possono creare solo danni alla categoria dei tassisti”. È quanto comunica la segreteria generale di Fit-Lazio, aggiungendo che “restiamo in prima linea per tutelare una categoria in sofferenza, nel rispetto della via concertativa”.