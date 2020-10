Tamponi rapidi dai medici e pediatri famiglia | stanziati 30 milioni

Mov5Stelle : Nel #decretoRistori stanziamo 30 milioni di euro per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici… - rtl1025 : ?? E' di 45 articoli la bozza del #decretoRistori sul tavolo del Consiglio dei ministri. Tra le misure spunta anche… - SkyTG24 : Covid-19, verso accordo per tamponi rapidi da medici famiglia - lavocedialba : Covid, tamponi rapidi anche presso i medici di famiglia e i pediatri: vicinissimo l'accordo - RassegnaZampa : #COVID19 tamponi rapidi, ecco i prezzi: costeranno 18 euro dal medico di base, 12 nelle Asl. Il costo sarà a carico… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi rapidi

Scuole e asili rimarranno aperti. Tamponi rapidi , ecco il tariffario. Fare un tampone rapido per il dal medico di famiglia costerà 18 euro se eseguito nello studio del professionista. Se invece verrà ...AGI - Robbio, la cittadina in provincia di Pavia che per prima utilizzò i test sierologici per diagnosticare il coronavirus, acquista anche il primato di 'apripista' nell'utilizzo dei tamponi salivari ...