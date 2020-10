Tamponi, “la chiamata alle armi” per i medici di base (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Decreto Ristori ha stanziato 30 milioni di euro che permetteranno ai medici di medicina generale di effettuare due milioni di Tamponi Il Decreto Ristori ha stanziato 30 milioni di Euro che permetteranno ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, di effettuare due milioni di Tamponi antigenici per valutare l’insorgenza del Coronavirus in un paziente sospetto. L’accordo è stato discusso ieri dalla Sisac (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) e le principali sigle sindacali afferenti ai camici bianchi; ma solo una, la Federazione dei medici di medicina Generale (Fimmg) ha firmato. Le altre, al più, bollano l’operazione come “di facciata” (“Serve al Governo per nascondere ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Decreto Ristori ha stanziato 30 milioni di euro che permetteranno aidina generale di effettuare due milioni diIl Decreto Ristori ha stanziato 30 milioni di Euro che permetteranno aidina generale e ai pediatri di libera scelta, di effettuare due milioni diantigenici per valutare l’insorgenza del Coronavirus in un paziente sospetto. L’accordo è stato discusso ieri dalla Sisac (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) e le principali sigle sindacali afferenti ai camici bianchi; ma solo una, la Federazione deidina Generale (Fimmg) ha firmato. Le altre, al più, bollano l’operazione come “di facciata” (“Serve al Governo per nascondere ...

matteorenzi : Chiudendo i ristoranti e i luoghi della cultura non ci saranno meno contagiati, ma solo più disoccupati. Contro il… - matteosalvinimi : #Salvini: la Lega propone i tamponi a domicilio, in primis per chi ha dei sintomi, e le cure a domicilio per le mig… - CarloCalenda : La strategia di prevenzione sanitaria non ha mai funzionato a dovere. Il lockdown ha funzionato nella prima ondata.… - Angeloman70 : @Francesco_Testi @valy_s La filiera degli ospedali minori,degli ambulatori,dei produttori es. di mascherine e camic… - angelozziclaudi : In Belgio,per evitare di rivelare la situazione,non fanno più tamponi nelle case di riposo e se chiami il medico ,s… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi “la Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera