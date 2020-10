Tamponi gratis a Napoli: l’iniziativa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Potere al Popolo! Campania ha organizzato in tutta la dei flash mob davanti ai centri di analisi privati di tutta la regione. Domani la chiusura a Gianturco alle 10. La denuncia: pochi fondi per il tracciamento e le ASL non riescono a gestire l’enorme richiesta della cittadinanza. L’affanno delle strutture sanitarie pubbliche della Regione Campania, spiegano gli attivisti, è dovuta alla stagione di tagli che da Caldoro a De Luca, ha ridotto i fondi della sanità regionale. Diversi cittadini, per avere il risultato velocemente sono costretti a rivolgersi a laboratori privati con un considerevole esborso, in un periodo difficile per le fasce più deboli della società. “Dobbiamo pagare di tasca nostra qualcosa che dovrebbe esserci garantito. “Paghiamo perché questo è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Potere al Popolo! Campania ha organizzato in tutta la dei flash mob davanti ai centri di analisi privati di tutta la regione. Domani la chiusura a Gianturco alle 10. La denuncia: pochi fondi per il tracciamento e le ASL non riescono a gestire l’enorme richiesta della cittadinanza. L’affanno delle strutture sanitarie pubbliche della Regione Campania, spiegano gli attivisti, è dovuta alla stagione di tagli che da Caldoro a De Luca, ha ridotto i fondi della sanità regionale. Diversi cittadini, per avere il risultato velocemente sono costretti a rivolgersi a laboratori privati con un considerevole esborso, in un periodo difficile per le fasce più deboli della società. “Dobbiamo pagare di tasca nostra qualcosa che dovrebbe esserci garantito. “Paghiamo perché questo è ...

