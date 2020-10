Tampone dal medico di base, il presidente si ribella: “Ci sarà rivolta” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I condomini si ribellano. Il motivo? Pare che il medico di base possa iniziare a fare il Tampone nel proprio studio personale. Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei Medici di… Questo articolo Tampone dal medico di base, il presidente si ribella: “Ci sarà rivolta” è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I condomini sino. Il motivo? Pare che ildipossa iniziare a fare ilnel proprio studio personale. Roberto Carlo Rossi,dell’Ordine dei Medici di… Questo articolodaldi, ilsi: “Ci sarà rivolta” è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

RegLombardia : #LNews Dal 22 ottobre, è possibile consultare, da casa e in pochi click l'esito del tampone. Non sarà necessario… - SantellaMarco : RT @CalcioPillole: #CristianoRonaldo ha 240mln di follower, persone che lo seguono, ragazzini che pendono dalle sue labbra e da cui dipende… - Andrea_V_73 : RT @FBiasin: 'Il tampone è una stronzata'. Il problema non è tanto #Ronaldo che dice siffatta cazzata, semmai pensare che uno, per il solo… - CarboKart_ : RT @FBiasin: 'Il tampone è una stronzata'. Il problema non è tanto #Ronaldo che dice siffatta cazzata, semmai pensare che uno, per il solo… - byjoe72 : RT @FBiasin: 'Il tampone è una stronzata'. Il problema non è tanto #Ronaldo che dice siffatta cazzata, semmai pensare che uno, per il solo… -