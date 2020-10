Tabaccaia chiude per protesta alle 18: “Perchè gratta e vinci si e caffè no? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cristina Cerato titolare dell’omonima tabaccheria ha deciso di esprimere la propria solidarietà a baristi e ristoratori che con il nuovo decreto dovranno obbligatoriamente chiudere alle 18 Fonte Facebook – Tabaccheria FacebookLe nuove disposizioni anti-covid oltre alle lecite proteste e polemiche da parte dei commercianti stanno regalando anche delle storie commoventi. Vicende che conciliano con l’umanità che lasciano intendere come in un periodo del genere ci sia ancora gente che pensa al prossimo. È il caso di Cristina Cerato titolare della tabaccheria Cerato situata a Castelrosso di Chivasso in provincia di Torino. Ha infatti deciso di abbassare la saracinesca alle ore 18:00 in segno di solidarietà con baristi, ristorati e altre ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cristina Cerato titolare dell’omonima tabaccheria ha deciso di esprimere la propria solidarietà a baristi e ristoratori che con il nuovo decreto dovranno obbligatoriamentere18 Fonte Facebook – Tabaccheria FacebookLe nuove disposizioni anti-covid oltrelecite proteste e polemiche da parte dei commercianti stanno regalando anche delle storie commoventi. Vicende che conciliano con l’umanità che lasciano intendere come in un periodo del genere ci sia ancora gente che pensa al prossimo. È il caso di Cristina Cerato titolare della tabaccheria Cerato situata a Castelrosso di Chivasso in proa di Torino. Ha infatti deciso di abbassare la saracinescaore 18:00 in segno di solidarietà con baristi, ristorati e altre ...

kaffe83 : RT @Radio105: 'Queste imposizioni non permettono di lavorare ma se muore il commercio muore tutto'?? #tabacchi #28ottobre #Radio105 https:/… - Ary1797 : RT @Radio105: 'Queste imposizioni non permettono di lavorare ma se muore il commercio muore tutto'?? #tabacchi #28ottobre #Radio105 https:/… - Radio105 : 'Queste imposizioni non permettono di lavorare ma se muore il commercio muore tutto'?? #tabacchi #28ottobre… - monika_mazurek : RT @rep_torino: Coprifuoco alle 18, tabaccaia chiude per solidarietà: 'Perché un caffè no e un Gratta e vinci sì?' [di Carlotta Rocci] [agg… - annamariamoscar : Coprifuoco alle 18, tabaccaia chiude per solidarietà: 'Perché bar e ristoranti no e gratta e vinci sì?' -

Ultime Notizie dalla rete : Tabaccaia chiude Coprifuoco alle 18, tabaccaia chiude per solidarietà: “Perché bar e ristoranti no e gratta e vinci sì?” Fanpage.it Tabaccaia chiude alle 18 per solidarietà con bar e ristoranti

"Se non posso andare a prendere un caffè, perché posso andare a comprare un gratta e vinci?", ha detto la tabaccaia.

Coprifuoco alle 18, tabaccaia chiude per solidarietà: “Perché bar e ristoranti no e gratta e vinci sì?”

“Se non posso andare a prendere un caffè in bar o pasticceria, perché posso andare a comprare un Gratta e vinci? Questo Stato non si merita la mia intraprendenza e i miei sacrifici”: è questo il ...

"Se non posso andare a prendere un caffè, perché posso andare a comprare un gratta e vinci?", ha detto la tabaccaia.“Se non posso andare a prendere un caffè in bar o pasticceria, perché posso andare a comprare un Gratta e vinci? Questo Stato non si merita la mia intraprendenza e i miei sacrifici”: è questo il ...