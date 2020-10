Suicide Squad: Missione Suicida, nel film ci saranno due team separati? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) saranno due in team in azione in Suicide Squad: Missione Suicida, almeno a giudicare dalle foto diffuse da Empire in esclusiva. Le nuove foto di Suicide Squad: Missione Suicida diffuse pochi giorni fa suggerirebbero la presenza di due team separati nel film di James Gunn in uscita nel 2021, ma è davvero così? Le immagini di Suicide Squad: Missione Suicida svelate in esclusiva da Empire ritraggono due team. La prima immagine, nota come "The Red team", include Harley Quinn (Margot Robbie), Capitan Boomerang (Jai Courtney) e Rick Flag (Joel Kinnaman). Al loro ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020)due inin azione in, almeno a giudicare dalle foto diffuse da Empire in esclusiva. Le nuove foto didiffuse pochi giorni fa suggerirebbero la presenza di dueneldi James Gunn in uscita nel 2021, ma è davvero così? Le immagini disvelate in esclusiva da Empire ritraggono due. La prima immagine, nota come "The Red", include Harley Quinn (Margot Robbie), Capitan Boomerang (Jai Courtney) e Rick Flag (Joel Kinnaman). Al loro ...

yvesprfect : se a harley quinn morrer nesse novo filme do suicide squad eu desisto !!!!!! - vincentmiccolis : The Suicide Squad - prima immagine ufficiale a tutta la Task Force X | Cultura Pop - hellonewyork9 : RT @US_CARA: Cara Delevingne in Suicide Squad (2016) - ClashDaniiell : CV9 CUP: SCORPIONS x CEARÁ ACADEMY || ELITE 007 x SUICIDE SQUAD || ALPHA BRAZIL x FLAMENGO 2.0 - NerdPool_IT : Arrivano nuove foto dei personaggi, mentre James Gunn prova a spiegare il legame del suo The Suicide Squad con il f… -