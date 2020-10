Stefano De Martino in love: nuovo amore per il ballerino? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Hanno infiammato il gossip le nuove immagini pubblicate dal settimanale Chi che ritraggono Stefano de Martino con una giovane e popolare modella italiana. A quanto pare l’ex ballerino di Amici che da quando è tornato single non solo ha sempre negato la storia con Alessia Marcuzzi per alcuni la causa della fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez ma non ha mai neanche confermato i flirt che gli sono stati attribuiti in seguito. Stefano si è sempre detto solo e ha cercato di non alimentare nessun rumors nei suoi confronti a differenza dell’ex moglie che invece dopo vari presunti fidanzati oggi è felicemente legata all’hair stylist Antonino Spinalbese e a quanto pare non ne fa neanche mistero visto i post social e le storie che recentemente ha pubblicato insieme all’uomo ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Hanno infiammato il gossip le nuove immagini pubblicate dal settimanale Chi che ritraggonodecon una giovane e popolare modella italiana. A quanto pare l’exdi Amici che da quando è tornato single non solo ha sempre negato la storia con Alessia Marcuzzi per alcuni la causa della fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez ma non ha mai neanche confermato i flirt che gli sono stati attribuiti in seguito.si è sempre detto solo e ha cercato di non alimentare nessun rumors nei suoi confronti a differenza dell’ex moglie che invece dopo vari presunti fidanzati oggi è felicemente legata all’hair stylist Antonino Spinalbese e a quanto pare non ne fa neanche mistero visto i post social e le storie che recentemente ha pubblicato insieme all’uomo ...

