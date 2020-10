Stefano De Martino e Mariacarla Boscono insieme dopo aver trascorso un weekend romantico

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il settimanale “Chi” ha pubblicato delle foto doveDeè in compagnia della top model. La coppia è stata immortalata per mentre rientravano nella casa dipassatounin un resort in Trentino Alto Adige. La foto che ritrae Dee laè stata scattata domenica sera mentre Derientrava nella sua nuova casa nel centro di Milano.Dee laavrebberoil. La ...