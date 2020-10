Stefano De Martino | dimenticata Belen | beccato in compagnia dell’ex fidanzata di Ghali

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sull’ultimo numero di “Chi”, in edicola da mercoledì 28 ottobre, pubblicate le immagini diDein dolcedella top model Mariacarla Boscono, ex di. Dopo la separazione da, non si era ancora visto il conduttore al fianco di una donna. Domenica sera però il giovane è statocon la Boscono dinnanzi alla sua nuova casa nel centro di Milano (non lontano da quella della Rodriguez proprio per stare vicino al figlio Santiago). I due hanno trascorso insieme un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige. leggi anche l’articolo —> Gianluca Vacchi papà, è nata Blu Jerusalema: «She is with us»De...