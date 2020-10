Stefani Dolomiti Energia | Sostenibilità tema globale | coinvolge tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. - (Adnkronos) - "Ildella; non è più rinviabile, è un", così Romano, direttore commerciale, in occasione dell'incontro "Green New Deal - Idee verdi e Recovery Fund" organizzato da fondazione Istud, in diretta streaming sul sito Adnkronos. "Comeabbiamo fatto da anni una scelta di campo: nel 2016 siamo stati forse il primo operatore nazionale a fare una scelta di campo e tutta l'che i nostri clienti acquistano è prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. Lo abbiamo fatto - spiega - perché abbiamo ritenuto questa scelta ...