Stasera in tv | giovedì 29 ottobre | “L’ultima sfida di Bruce Lee” su Cielo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 29. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipoin tv. A seguire anticipazioni e la guida del cinema in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 29. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipoin tv. District 9 – 21:15 Sky Cinema Genere: Fantascienza Titolo originale: District 9 Uscita: 2009 Nazionalità: USA Durata: 112′ Regista: Neill Blomkamp Cast: Sharlto Copley, Vanessa Haywood, Kenneth Nkosi, Louis Minnaar, William Allen Young, Hlengiwe Madlala, Robert Hobbs, David James, Jason Cope, Mandla Gaduka TRAMA Anni ’80: un’enorme astronave, con a bordo milioni di alieni denutriti, sporchi e in condizioni ...