Stardust | il trailer del film su David Bowie

IFC films ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Stardust, l'atteso film in cui sarà raccontata l'incredibile storia di David Bowie. Il filmato appena diffuso ci offre l'opportunità di dare un primo sguardo al protagonista, qui interpretato da Johnny Flynn. Il film è stato diretto da Gabriel Range (conosciuto per Death Of A President). Durante gli ultimi anni, ci siamo trovati davanti a diversi film in cui vengono raccontate le carriere di alcune icone del rock, basti pensare a Bohemian Rapsody e Rocketman. Anche una parte della vita di Bowie arriverà sul grande schermo, con Stardust.

