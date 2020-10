Stafania Orlando, parla il fratello: “Non ho ricordi di noi due da piccoli” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stefania Orlando è una delle concorrenti più amate del Grande fratello Vip 5. Il suo rapporto con Tommaso Zorzi è molto apprezzato dal pubblico e anche i suoi comportamenti con il resto degli inquilini sono molto ben vesti all’esterno. Forse, però, non molti sanno che la gieffina ha un fratello del quale non parla mai. Lui si chiama Gianni e ha voluto farsi sentire venendo intervistato dal settimanale DiPiù TV. Ecco i dettagli. Gianni, il fratello di cui Stefania Orlando non parla mai Le parole di Gianni, il fratello di Stefania Orlando, sono riportate anche dal sito Blogtivvù. Innanzitutto ha espresso il suo dispiacere nel sapere che nessuno stia parlando di lui: Nessuno ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stefaniaè una delle concorrenti più amate del GrandeVip 5. Il suo rapporto con Tommaso Zorzi è molto apprezzato dal pubblico e anche i suoi comportamenti con il resto degli inquilini sono molto ben vesti all’esterno. Forse, però, non molti sanno che la gieffina ha undel quale nonmai. Lui si chiama Gianni e ha voluto farsi sentire venendo intervistato dal settimanale DiPiù TV. Ecco i dettagli. Gianni, ildi cui Stefanianonmai Le parole di Gianni, ildi Stefania, sono riportate anche dal sito Blogtivvù. Innanzitutto ha espresso il suo dispiacere nel sapere che nessuno stiando di lui: Nessuno ...

