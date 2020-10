“Sta molto male”. Ballando con le stelle, seri problemi di salute per uno dei protagonisti. È successo dopo la puntata (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Niente da fare per Ballando con le stelle che in periodo di Covid sta facendo impazzire tutti. Quest’ultima sfortunata edizione si può definire la più travagliata del programma di Milly Carlucci in cui è realmente successo di tutto. dopo i casi di coronavirus, l’appendicite di Raimondo Todaro e la tendinite di Elisa Isoardi, adesso è Marco De Angelis a stare male, e ad annunciarlo è stata la sua partner Vittoria Schisano che poche ore fa in una diretta su Instagram con Giovanni Ciacci ha spiegato che Marco ha la febbre da diversi giorni, per tale motivo entrambi hanno fatto il tampone che, fortunatamente, ha dato esito negativo pare dunque che il ballerino sia stato colpito da un’importante intossicazione alimentare. A parlarne apertamente è Vittoria Schisano ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Niente da fare percon leche in periodo di Covid sta facendo impazzire tutti. Quest’ultima sfortunata edizione si può definire la più travagliata del programma di Milly Carlucci in cui è realmentedi tutto.i casi di coronavirus, l’appendicite di Raimondo Todaro e la tendinite di Elisa Isoardi, adesso è Marco De Angelis a stare male, e ad annunciarlo è stata la sua partner Vittoria Schisano che poche ore fa in una diretta su Instagram con Giovanni Ciacci ha spiegato che Marco ha la febbre da diversi giorni, per tale motivo entrambi hanno fatto il tampone che, fortunatamente, ha dato esito negativo pare dunque che il ballerino sia stato colpito da un’importante intossicazione alimentare. A parlarne apertamente è Vittoria Schisano ...

ClaMarchisio8 : Qui siamo a Torino, ma sta succedendo in molte piazze. È molto più importante far capire alla gente che questi sono… - borghi_claudio : Vi ricordo che @M_Fedriga è il coordinatore delle nostre regioni e sta preparando un'azione comune. Serietà e compe… - iltirreno : Entrambi sono al centro di una nuova strategia scientifica per sconfiggere il Covid 19, su cui lo stesso Governo it… - sonoioapri : La narrazione provinciale e miope della pandemia che sta dando la stampa italiana è qualcosa di veramente vomitevol… - ROMPIGLIONII : RT @Augusto00213634: Sì è talmente tragica la situazione negli ospedali covid19 a Napoli e provincia che De Luca vi sta solo prendendo per… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sta molto Artprice by Artmarket.com: La situazione del mercato della Street Art nel mondo Fortune Italia