Spunta una pagina truffa sul sito della campagna elettorale di Trump

Il sito della campagna elettorale di Donald Trump è stato violato (screenshot del sito)A pochissimi giorni dall'election day negli Stati Uniti, il sito internet della campagna elettorale del presidente Donald Trump è stato brevemente e parzialmente violato da alcuni cybercriminali. Durante l'attacco, avvenuto nel pomeriggio del 27 ottobre, gli aggressori hanno sostituito alcune parti del sito con una pagina truffa con lo scopo di raccogliere criptovalute. Gli attaccanti hanno finto che il sito fosse stato sequestrato dall'Fbi. Bastava però scorrere la schermata per scoprire che si trattava di ben ...

Attacco cyber al portale. La violazione ha permesso di creare una pagina che dirottava ad alcuni indirizzi per raccogliere criptovalute A pochissimi giorni dall’election day negli Stati Uniti, il sito ...

Attacco cyber al portale. La violazione ha permesso di creare una pagina che dirottava ad alcuni indirizzi per raccogliere criptovalute A pochissimi giorni dall'election day negli Stati Uniti, il sito ...