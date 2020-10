Sport giovanile e di contatto, ci si può allenare? Il Viminale mischia le carte (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alcune società hanno già disposto percorsi alternativi e orari scaglionati per permettere ai propri ragazzi di allenarsi. D’altronde lo Sport non professionistico si è fermato, ma gli allenamenti, in forma individuale e nel rispetto del protocollo, sono consentiti. O almeno è quello che il ministero dello Sport ha chiaramente specificato nella sezione FAQ (risposta a domande frequenti) nella sezione apposita del sito ministeriale. Nella serata di ieri una circolare del ministero dell’Interno ha però stravolto il senso delle indicazioni precedenti. “Inoltre, sempre per tali attività Sportive (Sport di contatto) – si legge in un passo della circolare – vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alcune società hanno già disposto percorsi alternativi e orari scaglionati per permettere ai propri ragazzi di allenarsi. D’altronde lonon professionistico si è fermato, ma gli allenamenti, in forma individuale e nel rispetto del protocollo, sono consentiti. O almeno è quello che il ministero delloha chiaramente specificato nella sezione FAQ (risposta a domande frequenti) nella sezione apposita del sito ministeriale. Nella serata di ieri una circolare del ministero dell’Interno ha però stravolto il senso delle indicazioni precedenti. “Inoltre, sempre per tali attivitàive (di) – si legge in un passo della circolare – vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando ...

