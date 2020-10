Spider-Man: Miles Morales offrirà 'un'esperienza cinematografica molto più fluida' rispetto al suo predecessore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Marvel's Spider-Man: Miles Morales sarà un gioco molto più cinematografico rispetto al suo predecessore. Marvel's Spider-Man aveva un sacco di momenti da film, ma Miles Morales sembra alzare l'asticella sotto questo punto di vista.E questo, a quanto pare, era uno degli obiettivi di Insomniac Games. Parlando con Game Informer in una recente intervista (che potete vedere più in basso), il direttore creativo di Marvel's Spider-Man: Miles Morales Brian Horton ha affermato che la creazione di un'esperienza cinematografica "più fluida" e "coinvolgente" era qualcosa ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Marvel's-Man:sarà un gioco; cinematograficoal suo. Marvel's-Man aveva un sacco di momenti da film, masembra alzare l'asticella sotto questo punto di vista.E questo, a quanto pare, era uno degli obiettivi di Insomniac Games. Parlando con Game Informer in una recente intervista (che potete vedere; in basso), il direttore creativo di Marvel's-Man:Brian Horton ha affermato che la creazione di un'" e "coinvolgente" era qualcosa ...

Eurogamer_it : #SpiderManMilesMorales: aspettiamoci 'un'esperienza cinematografica molto più fluida' rispetto al primo gioco. - StefanSar1 : Dame Tu Cosita Song Dame Tu Cosita Superhero Dance Siren Head Spider Man... - badtasteit : #MarvelsSpiderMan: Miles Morales, Peter e il suo allievo sono stati visti volteggiare per i palazzi dal Daily Bugle - Kiarachanel88 : RT @BestMovieItalia: Tom Holland sta leggendo lo script di Spider-Man 3 ma giura che non spoilererà. Scommettiamo? - - BestMovieItalia : Tom Holland sta leggendo lo script di Spider-Man 3 ma giura che non spoilererà. Scommettiamo? - -