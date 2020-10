Speranza, Ricciardi e l’obbligo di riservatezza. L’opinione del prof. Pirro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non rischiano di diventare un caso politico le ormai continue (e inopportune) esternazioni del dott. Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Roberto Speranza? Sì, ad avviso nostro e di altri tanti osservatori, lo stanno diventando e si rende pertanto necessario nei suoi confronti un intervento molto fermo del ministro o, se questi restasse inattivo, dello stesso presidente Conte. Il dott. Walter Ricciardi oggi è un privato cittadino che è solo un consulente del ministro, ma continua a manifestare le sue opinioni come se fosse un componente del governo in carica, o il segretario di uno dei partiti che lo compongono, o che gli si oppone. L’ultima delle sue esternazioni lo ha portato ad affermare, con la sua consueta perentorietà, che si rende ormai necessario un nuovo lockdown. Ora, a ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non rischiano di diventare un caso politico le ormai continue (e inopportune) esternazioni del dott. Walter, consulente del ministro della salute Roberto? Sì, ad avviso nostro e di altri tanti osservatori, lo stanno diventando e si rende pertanto necessario nei suoi confronti un intervento molto fermo del ministro o, se questi restasse inattivo, dello stesso presidente Conte. Il dott. Walteroggi è un privato cittadino che è solo un consulente del ministro, ma continua a manifestare le sue opinioni come se fosse un componente del governo in carica, o il segretario di uno dei partiti che lo compongono, o che gli si oppone. L’ultima delle sue esternazioni lo ha portato ad affermare, con la sua consueta perentorietà, che si rende ormai necessario un nuovo lockdown. Ora, a ...

Agenzia_Ansa : #Ricciardi: 'Avrei assolutamente chiuso palestre e piscine'. 'Sono luoghi - spiega il consulente del ministro dell… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: per #RICCIARDI (consigliere del #Ministro della #Sanità) servono #LOCKDOWN immediati specie per #DUE… - fainformazione : Lockdown mirati per Napoli e Milano, lo chiede Ricciardi Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Sp… - fainfocronaca : Lockdown mirati per Napoli e Milano, lo chiede Ricciardi Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Sp… - formichenews : #Speranza, #Ricciardi e l’obbligo di riservatezza. L’opinione del prof. Federico Pirro ?? ??… -