Speciale Halloween: "La Madre", l'horror angosciante di Muschietti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Locandina di La Madre – Photo Credits: PinterestLa Madre, un film che unisce il giovane talento grezzo di Andrés Muschietti e l'esperienza del maestro dell'horror gotico Guillermo Del Toro, che qui figura come produttore. È stato infatti proprio lui a proporre al giovane di trasporre il suo promettente cortometraggio Mama per il grande schermo, in quello che sarebbe diventato il suo esordio cinematografico. Del Toro guida la mano di Muschietti aiutandolo a portare in scena una ghost story su infanzia e spiriti inquieti, ma soprattutto sui legami. Questi due registi di horror hanno saputo calibrare le tinte dark fiabesche di Del Toro e il realismo di Muschietti creando una pellicola che angoscia ed inquieta offrendo tra le righe una riflessione intima sulla maternità.

La Madre, un film che unisce il giovane talento grezzo di Andrés Muschietti e l’esperienza del maestro dell’horror gotico Guillermo Del Toro, che qui figura come produttore. È stato infatti proprio ...

Halloween, festa al Museo della Seta

Il Museo della Seta di Como non si ferma e rimane in attività e aperto al pubblico. La struttura dei via Castelnuovo 9 ospiterà venerdì 30 ottobre alle 17 una visita guidata sp ...

