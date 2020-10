Spagna, la rassegna stampa. Mundo Deportivo: “Ha dato le dimissioni” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Titoli su Barcellona e Real Madrid, così i quotidiani spagnoli in apertura mentre si dividono la rimonta del Real Madrid che riacciuffa il 2-2 solo nel finale contro il Borussia e le dimissioni di Bartomeu dalla presidenza del Barça. Mundo Deportivo, quotidiano vicino alle vicende catalane, apre con “Dimesso” con il club rimarrà nelle mani del consiglio di amministrazione e che convocherà le elezioni entro un massimo di 3 mesi. I invece attacca l’orami l’ex patron blaugrana con “Bartomeu ha gettato la spugna”. Marca invece dedica la prima pagina alla gara del Real Madrid: “non mollare mai” visto il pari di Casemiro in extremis. Foto: Mundo Deportivo L'articolo Spagna, la rassegna stampa. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Titoli su Barcellona e Real Madrid, così i quotidiani spagnoli in apertura mentre si dividono la rimonta del Real Madrid che riacciuffa il 2-2 solo nel finale contro il Borussia e le dimissioni di Bartomeu dalla presidenza del Barça., quotidiano vicino alle vicende catalane, apre con “Dimesso” con il club rimarrà nelle mani del consiglio di amministrazione e che convocherà le elezioni entro un massimo di 3 mesi. I invece attacca l’orami l’ex patron blaugrana con “Bartomeu ha gettato la spugna”. Marca invece dedica la prima pagina alla gara del Real Madrid: “non mollare mai” visto il pari di Casemiro in extremis. Foto:L'articolo, la. ...

ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: ?? BREAKING DALLA SPAGNA Josep Maria #Bartomeu rassegna le proprie dimissioni e non sarà più presidente del Barcellona do… - toMMilanello : ?? BREAKING DALLA SPAGNA Josep Maria #Bartomeu rassegna le proprie dimissioni e non sarà più presidente del Barcell… - laboescapes : RT @FieriForum: Eccoci al quarto appuntamento della nostra rassegna #crocevia. Il film di questa settimana è BECOMING BLACK di Ines Johnson… - FieriForum : Eccoci al quarto appuntamento della nostra rassegna #crocevia. Il film di questa settimana è BECOMING BLACK di Ines… - BarcelonavsJuve : Rassegna stampa, dalla Spagna: 'Real, con il Gladbach è già una finale' Esto dicen en Italia de la Final -

