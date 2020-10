“Sono sempre innamorato…”. Pago, dopo la vittoria a Tale e Quale Show la rivelazione in diretta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ha vinto la decima edizione di Tale e Quale Show e ha stupito tutti con la sua voce e con le sue imitazioni. Questa mattina Pago è stato ospite di Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele: “Hai una voce pazzesca e sei un grande artista. Che questa sia una ripartenza!” gli ha augurato la conduttrice. Poi nell’intervista Pago ha parlato della sua vita privata. Eleonora Daniele gli ha chiesto se fosse single, facendo riferimento alla precedente relazione di Pago con Serena Enardu: “In realtà non amo la parola single, perché sono sempre predisposto all’amore. Sono sempre innamorato della vita e dell’amore!”, ha detto Pago (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ha vinto la decima edizione die ha stupito tutti con la sua voce e con le sue imitazioni. Questa mattinaè stato ospite di Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele: “Hai una voce pazzesca e sei un grande artista. Che questa sia una ripartenza!” gli ha augurato la conduttrice. Poi nell’intervistaha parlato della sua vita privata. Eleonora Daniele gli ha chiesto se fosse single, facendo riferimento alla precedente relazione dicon Serena Enardu: “In realtà non amo la parola single, perché sonopredisposto all’amore. Sonoinnamorato della vita e dell’amore!”, ha detto(Continuala ...

