“Sono io!”. GF Vip, esce fuori lo ‘scapestrato’ che Maria Teresa Ruta vuole accanto alla figlia Guenda (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La vita sentimentale di Guenda Goria sembra essere stata abbastanza turbolenta. Secondo il gossip, nel passato della concorrente del Grande Fratello Vip, si nasconde un altro uomo oltre Telemaco Dell’Aquila, saltato fuori nelle ultime settimane durante la sua permanenza all’interno della casa di Cinecittà. Tra le pagine del settimanale Chi, Christian Marzullo, il famoso altro uomo di cui ha parlato anche mamma Maria Teresa Ruta (“Preferivo accanto a te un uomo della tua età, magari scapestrato”, aveva detto Maria Teresa a Guenda dopo essere stata messa al corrente del legame della figlia con un uomo sposato) ha vuotato il sacco sulla sua ‘relazione’ con la vippona. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La vita sentimentale diGoria sembra essere stata abbastanza turbolenta. Secondo il gossip, nel passato della concorrente del Grande Fratello Vip, si nasconde un altro uomo oltre Telemaco Dell’Aquila, saltatonelle ultime settimane durante la sua permanenza all’interno della casa di Cinecittà. Tra le pagine del settimanale Chi, Christian Marzullo, il famoso altro uomo di cui ha parlato anche mamma(“Preferivoa te un uomo della tua età, magari scapestrato”, aveva dettodopo essere stata messa al corrente del legame dellacon un uomo sposato) ha vuotato il sacco sulla sua ‘relazione’ con la vippona. ...

