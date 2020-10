Sono della ragazza bresciana scomparsa durante una gita i resti ritrovati nei boschi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) AGI - Sono della ragazzina bresciana scomparsa oltre due anni fa durante una gita, i resti ritrovati nei giorni scorsi. Le analisi disposte con la comparazione del Dna del teschio rinvenuto nei boschi di Serle (Brescia) hanno infatti confermato che il cranio è di Iuschra Gazi, la dodicenne autistica di origine bengalese scomparsa il 19 luglio di due anni fa durante una escursione organizzata dalla fondazione bresciana che si occupa di assistenza ai disabili. Il ritrovamento del cranio era avvenuto alle spalle dell'altipiano di Cariadeghe, vicino al luogo della scomparsa della bimba. La conferma è ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) AGI -ragazzinaoltre due anni fauna, inei giorni scorsi. Le analisi disposte con la comparazione del Dna del teschio rinvenuto neidi Serle (Brescia) hanno infatti confermato che il cranio è di Iuschra Gazi, la dodicenne autistica di origine bengaleseil 19 luglio di due anni fauna escursione organizzata dalla fondazioneche si occupa di assistenza ai disabili. Il ritrovamento del cranio era avvenuto alle spalle dell'altipiano di Cariadeghe, vicino al luogobimba. La conferma è ...

lapinella : “IO SOGNO UNA SOCIETÀ IN CUI IL RUOLO DELLA DONNA È MAGGIORE. VIVIAMO IN UNA SOCIETÀ IN CUI I FEMMINICIDI SONO IN C… - virginiaraggi : Sono partiti i lavori per la riqualificazione delle aree verdi intorno al Colosseo. Un intervento da 900 mila euro,… - reportrai3 : Gli ospedali della capitale sono in tilt e le ambulanze sono bloccate davanti i pronto soccorso per ore. #Report è… - luvxharreh : Non sappiamo niente della vita privata di Louis e siamo le ultime a dover parlarne. Lui, come ogni uomo divorziato,… - NapoliGc : @cmdotcom sono abituati all'uso della VAR che hanno visto l'anno scorso sui falli di mano di Deligt -

Ultime Notizie dalla rete : Sono della Ricoverati per Covid e sintomatici, perché rischiano di saturare gli ospedali Corriere della Sera Logitech presenta ERGO M575 Wireless Trackball

Un dispositivo di puntamento progettato per massimizzare il comfort e ottimizzare l'utilizzo degli spazi: arriva ERGO M575 Wireless Trackball.

Meteo: NEBBIA FITTA e BOMBA INQUINAMENTO entro il FINE SETTIMANA! Ecco DOVE e perché può incidere sul COVID

Nebbia fitta, bomba inquinamento e relazioni con il Covid Con l'arrivo dell'alta pressione, nei periodi autunnali ed invernali, arrivano anche i primi seri problemi collegati alle nebbie e, conseguent ...

Un dispositivo di puntamento progettato per massimizzare il comfort e ottimizzare l'utilizzo degli spazi: arriva ERGO M575 Wireless Trackball.Nebbia fitta, bomba inquinamento e relazioni con il Covid Con l'arrivo dell'alta pressione, nei periodi autunnali ed invernali, arrivano anche i primi seri problemi collegati alle nebbie e, conseguent ...