Sondaggi politici Eumetra: il 63% degli italiani ha fiducia nel governo Conte (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’ultimo Dpcm che ha imposto nuove limitazioni agli italiani sembra non aver avuto alcun effetto sul gradimento del governo. Secondo i Sondaggi politici Eumetra per Panorama, ad oggi l’esecutivo Conte riscuote il 63% di giudizi positivi mentre quelli negativi sono il 37%. Quest’ultimo dato, rileva l’istituto, è in leggero aumento. “E’ evidente – afferma Renato Mannheimer, autore del Sondaggio – che esiste una profonda divisione nel Paese e soprattutto, che nelle ultime settimane sia cresciuta la rabbia sfociata anche nelle manifestazioni di protesta a cui abbiamo assistito in questi giorni. Rabbia di cui l’esecutivo deve tenere conto e che va controllata”.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’ultimo Dpcm che ha imposto nuove limitazioni aglisembra non aver avuto alcun effetto sul gradimento del. Secondo iper Panorama, ad oggi l’esecutivoriscuote il 63% di giudizi positivi mentre quelli negativi sono il 37%. Quest’ultimo dato, rileva l’istituto, è in leggero aumento. “E’ evidente – afferma Renato Mannheimer, autore delo – che esiste una profonda divisione nel Paese e soprattutto, che nelle ultime settimane sia cresciuta la rabbia sfociata anche nelle manifestazioni di protesta a cui abbiamo assistito in questi giorni. Rabbia di cui l’esecutivo deve tenere conto e che va controllata”.Segui Termometro Politico su Google ...

