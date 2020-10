Sondaggi politici elettorali oggi 28 ottobre 2020: cala la Lega, Pd e Meloni si avvicinano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 28 ottobre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Netto calo della Lega, proprio mentre il Governo ha approvato le nuove più rigide misure contenute nell’ultimo Dpcm per far fronte all’aumento dei contagi registrato in queste settimane. A rivelarlo è il Sondaggio di Swg, presentato il 26 agosto all’interno del Tg La7. In una settimana, il partito di Matteo Salvini ha perso un punto percentuale nei consensi. Ne beneficiano soprattutto il Pd e FdI, in salita Forza Italia e il M5s. Ma vediamo i dati nel dettaglio. I numeri record delle Europee per Salvini sono ormai un ricordo. Il costante calo del Carroccio ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020)28: ultimissimi dati– Netto calo della, proprio mentre il Governo ha approvato le nuove più rigide misure contenute nell’ultimo Dpcm per far fronte all’aumento dei contagi registrato in queste settimane. A rivelarlo è ilo di Swg, presentato il 26 agosto all’interno del Tg La7. In una settimana, il partito di Matteo Salvini ha perso un punto percentuale nei consensi. Ne beneficiano soprattutto il Pd e FdI, in salita Forza Italia e il M5s. Ma vediamo i dati nel dettaglio. I numeri record delle Europee per Salvini sono ormai un ricordo. Il costante calo del Carroccio ...

fanpage : Sondaggi politici, per gli italiani seconda ondata Covid è colpa di Conte e dei ministri - MariaLu91149151 : Andiamo a votare ? - infoitinterno : Sondaggi politici: crollo della Lega, il PD e la Meloni si avvicinano a Salvini - TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi politici Demos ?? Negli ultimi 7 anni è aumentata la percentuale di italiani che non si sent… - luk1_m1l4n0 : @AIealeaIe__ Per i lecchini @AndreaScanzi @marcotravaglio ed il @fattoquotidiano Conte é al 99% del gradimento, men… -