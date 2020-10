Somma Vesuviana | boom di casi nelle ultime 24ore | 90 nuovi positivi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – I contagi da Covid-19 non accennano a ridursi, anzi. La Campania sembra sotto assedio, con zone nel napoletano che mostrano una situazione epidemiologica assolutamente preoccupante. Una di queste zone è, già di recente balzata agli onori della cronaca per latà di dipendenti comunali che hanno imposto una chiusura della sede del comune.24 ore ha registrato 90, per un totale di persone tutt’ora contagiate pari a 310. Abbiamo messo 600 persone in sorveglianza sanitaria. Ho scritto poco fa al Prefetto di Napoli chiedendo nuovamente con forza l’aumento di Forze ...