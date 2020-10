Siena, operazione Dia: tre arresti per sfruttamento del lavoro, truffa, violenze (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tre misure cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata, tra l'altro, all'appropriazione indebita, sfruttamento dei lavoratori sottoposti a condizioni degradanti, peculato, truffa aggravata, sottrazione fraudolenta di beni al fisco, auto-riciclaggio e violenza sessuale Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tre misure cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata, tra l'altro, all'appropriazione indebita,dei lavoratori sottoposti a condizioni degradanti, peculato,aggravata, sottrazione fraudolenta di beni al fisco, auto-riciclaggio e violenza sessuale

FirenzePost : Siena, operazione Dia: tre arresti per sfruttamento del lavoro, truffa, violenze - alebaiocchi : RT @SienaFree: Siena, operazione della DIA e della Polizia di Stato: arrestate 3 persone per associazione a delinquere - SienaFree : Siena, operazione della DIA e della Polizia di Stato: arrestate 3 persone per associazione a delinquere - SIENANEWS : Siena, operazione in corso di Antimafia, polizia e carabinieri: tre arresti - Claudia5Eu : RT @RadioSienaTV: Carabinieri: maxi operazione anti-droga, un arresto anche a Siena - -