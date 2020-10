“Siamo disponibili, incontriamoci” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Di Monica De Santis La proposta lanciata, ieri da Cronache di riportare la musica sacra durante le liturgie ha ottenuto molti consensi, non solo da parte di musicisti, direttori d’orchestra e cantanti, ma anche di sacerdoti, pronti ad aprire le porte della casa del Signore, proprio alla musica sacra. Noi abbiamo sentito don Michele Pecoraro parroco della cattedrale di Salerno, il quale si dimostrato disponibile ad avere un incontro con artisti e amministratori per vedere di organizzare qualcosa all’interno del Duomo…. “Abbiamo già in programma per domenica, festa di tutti i santi, a mezzogiorno una funzione con canti liturgici. Per quello che possiamo facciamo sempre in modo che la musica non manchi mai in chiesa”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Di Monica De Santis La proposta lanciata, ieri da Cronache di riportare la musica sacra durante le liturgie ha ottenuto molti consensi, non solo da parte di musicisti, direttori d’orchestra e cantanti, ma anche di sacerdoti, pronti ad aprire le porte della casa del Signore, proprio alla musica sacra. Noi abbiamo sentito don Michele Pecoraro parroco della cattedrale di Salerno, il quale si dimostrato disponibile ad avere un incontro con artisti e amministratori per vedere di organizzare qualcosa all’interno del Duomo…. “Abbiamo già in programma per domenica, festa di tutti i santi, a mezzogiorno una funzione con canti liturgici. Per quello che possiamo facciamo sempre in modo che la musica non manchi mai in chiesa”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

