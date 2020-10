Si rompe lo smartphone e non può seguire le lezioni a distanza 16enne si suicida

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’ emergenza sanitaria in corso conduce al tragico gesto. Muoreun ragazzo di soli 16 anni. È accaduto in India, dove per molti lo studio rappresenta la sola possibilità per scongiurare la povertà e riconquistare una dignità umana. Ma non tutti possono permettersi uno, un computer o persino la connessione internet perleonline. E la storia di Rohit Varak parte proprio da questa situazione di profondo disagio. Lo studio come opportunità per cambiare vita, Rohit pensava esattamente questo. Confidava nella speranza di strapparsi dalle mani della miseria, condizione sofferta da molti giovani dello stato occidentale di Goa. L’unico cellulare in famiglia gli permetteva di continuare a studiare e credere ancora in quella in quella vitale ...