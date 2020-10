Si farà Sanremo? Amadeus | «A gennaio valuteremo»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un programma nuovo di zecca dedicato ai giovani che parteciperanno alla 71^ edizione di Sanremo «per regalare un po’ di gioia e un sorriso», afferma Amadeus. Dal 29 ottobre (per cinque serate alle 22.45) il conduttore de I soliti ignoti si dedica alla sua nuova creatura: AmaSanremo, un contenitore musicale che selezionerà i dieci artisti che si esibiranno il 17 dicembre al Casinò di Sanremo (emergenza sanitaria permettendo), per poi approdare su palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo. «Non era mai capitato in 71 anni che Sanremo dedicasse un programma seriale tutto rivolto ai giovani», puntualizza Ama.