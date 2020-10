Sharm el-Sheikh | attaccato da uno squalo durante lo snorkeling | 12enne perde la mano

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) A un ragazzino di 12 anni è stata amputata unain seguito all' aggressione da parte di uno, lungo due metri, ael-in Egitto. L'incidente è avvenutouna sessione di ...

(ANSA) – ROMA, 28 OTT – In seguito ad un drammatico attacco di uno squalo nelle acque della celebre località turistica egiziana di Sharm el Sheikh, un ragazzino di 12 anni si è visto amputare una mano ...Arrivato dall'Ucraina con la madre per trascorrere un periodo di vacanza, il ragazzino è attualmente ricoverato in terapia intensiva ...