Sfruttamento del lavoro | truffa e violenze | blitz della Dia | arrestato 64enne sannita

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCautano (Bn) – E’ finito in manette Luigi Procaccini, imprenditoredi Cautano coinvolto in una maxi operazioneDia di Firenze epolizia di Siena. L’azione degli agenti si è conclusa con l’arresto di tre persone (Procaccini e altri due soggetti) accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la persona e il patrimonio. Gli arrestati, in particolare, sono accusati di appropriazione indebita,dei lavoratori sottoposti a condizioni degradanti, peculato,aggravata, sottrazione fraudolenta di beni al fisco, auto-riciclaggio e violenza sessuale. Sequestrate anche quote societarie per oltre 600 mila euro.La Direzione investigativa antimafia del capoluogo toscano, con la ...