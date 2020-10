Serie C, Eleven Sports rimborserà gli abbonati dopo i tanti disservizi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Eleven Sports non si scusa solo a parole ma con fatti concreti dopo i disservizi che hanno impedito ai tifosi delle squadre di Serie C di vedere le partite in diretta streaming. Questo il comunicato: “A fronte dei gravi e ripetuti attacchi informatici subiti nelle scorse settimane, Eleven Sports ha prontamente messo in campo una Serie di iniziative per garantire il ristoro dei suoi utenti e la corretta fruizione del servizio. Gli abbonati sono la nostra risorsa più preziosa, per questo a breve li contatteremo per comunicare loro le modalità di rimborso così che siano adeguatamente compensati per il disservizio subito”. È quanto si legge in una nota della società che poi ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020)non si scusa solo a parole ma con fatti concretiche hanno impedito ai tifosi delle squadre diC di vedere le partite in diretta streaming. Questo il comunicato: “A fronte dei gravi e ripetuti attacchi informatici subiti nelle scorse settimane,ha prontamente messo in campo unadi iniziative per garantire il ristoro dei suoi utenti e la corretta fruizione del servizio. Glisono la nostra risorsa più preziosa, per questo a breve li contatteremo per comunicare loro le modalità di rimborso così che siano adeguatamente compensati per ilo subito”. È quanto si legge in una nota della società che poi ...

