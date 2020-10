Sereni…Atelier Creativi | galleria virtuale per le opere degli studenti del liceo artistico afragolese

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’arte esce fuori dagli schemi e dalle mura fisiche grazie al progetto “Sereni…Atelier”, nato dalla sinergia tra pubblico e privato, dalla collaborazione tra ildell’Isis “Emilio Sereni” di Afragola-Cardito di Napoli, la Projenia e la startup innovativa Cyclopes. Circa 60, realizzate da allievi ed ex allievi dell’Istituto Sereni durante i laboratori pratici/esperienziali in ceramica, pittura e 3D, sono in esposizione permanente nellaideata per il progetto e realizzata dalla startup Cyclopes, ottimizzata per tutti i dispositivi ed accessibile da www.sereniatelier.it Per la prima volta un istituto scolastico mette in mostra led’arte dei ...