Selvaggia Roma positiva al Covid, posticipata l’entrata al GFVip: «Tranquilla, ti aspettiamo» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Selvaggia Roma è positiva la Covid-19 e così il suo ingresso nella casa più spiata di Italia per il momento è stato rimandato. L’influencer, infatti, ora dovrà fare ulteriori accertamenti e molto probabilmente dovrà affrontare la quarantena. Selvaggia ha ammesso la sua positività al tampone solo poche ore fa attraverso delle storie Instagram. Inoltre ha chiesto anche scusa per aver negato la cosa in un primo momento. Poi ha fatto anche un post ironico su tutta questa intrigata faccenda. L’influencer ha ricevuto una marea di messaggi di affetto e incoraggiamento da parte dei suoi numerosi ammiratori. Dunque bisognerà aspettare ancora un po’ prima di vedere Selvaggia sconvolgere gli equilibri della casa. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020)la-19 e così il suo ingresso nella casa più spiata di Italia per il momento è stato rimandato. L’influencer, infatti, ora dovrà fare ulteriori accertamenti e molto probabilmente dovrà affrontare la quarantena.ha ammesso la sua positività al tampone solo poche ore fa attraverso delle storie Instagram. Inoltre ha chiesto anche scusa per aver negato la cosa in un primo momento. Poi ha fatto anche un post ironico su tutta questa intrigata faccenda. L’influencer ha ricevuto una marea di messaggi di affetto e incoraggiamento da parte dei suoi numerosi ammiratori. Dunque bisognerà aspettare ancora un po’ prima di vederesconvolgere gli equilibri della casa. Leggi anche ...

