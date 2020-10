Selvaggia Roma non entra al GF Vip: “Ho il Covid, ho mentito” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Selvaggia Roma è stata trovata positiva al CoronaVirus e per questo motivo non può più entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso era previsto due giorni fa durante la puntata del lunedì sera, ma l’ultimo tampone è risultato positivo e per questo motivo l’influencer è stata rimandata a casa sua in quarantena, essendo completamente asintomatica. Il giorno dopo, contattata da AdnKronos, Selvaggia Roma (pare presa dallo spavento) ha negato dichiarando di essere ‘sana come un pesce’. “Ho fatto il tampone prima di entrare al GF Vip e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe. Sembra di assistere a una caccia alle streghe; ripeto: ho fatto il tampone ed ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è stata trovata positiva al CoronaVirus e per questo motivo non può piùre nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso era previsto due giorni fa durante la puntata del lunedì sera, ma l’ultimo tampone è risultato positivo e per questo motivo l’influencer è stata rimandata a casa sua in quarantena, essendo completamente asintomatica. Il giorno dopo, contattata da AdnKronos,(pare presa dallo spavento) ha negato dichiarando di essere ‘sana come un pesce’. “Ho fatto il tampone prima dire al GF Vip e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe. Sembra di assistere a una caccia alle streghe; ripeto: ho fatto il tampone ed ...

