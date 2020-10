"Seguiamo i pazienti Covid cronicizzati. Le cicatrici non sono solo fisiche" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Il coronavirus lascia cicatrici fisiche, ma anche psicologiche. Monitorare i pazienti che possono sviluppare patologie croniche legate al virus è il nostro obiettivo”. A parlare all’HuffPost è Nicola Mumoli, Primario di Medicina Interna all’Ospedale Fornaroli di Magenta, struttura del milanese tra le prime in Italia ad avere avviato un ambulatorio post-Covid.Dal maggio scorso, il dottor Mumoli e i suoi colleghi di occupano di seguire i pazienti negativizzati al virus ma non del tutto “guariti”. “Nei soggetti che hanno avuto un decorso più grave della malattia i problemi riscontrabili dopo la fase acuta – spiega il medico – possono rendere necessaria somministrazione cronica di ossigeno o terapie ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Il coronavirus lascia, ma anche psicologiche. Monitorare iche possviluppare patologie croniche legate al virus è il nostro obiettivo”. A parlare all’HuffPost è Nicola Mumoli, Primario di Medicina Interna all’Ospedale Fornaroli di Magenta, struttura del milanese tra le prime in Italia ad avere avviato un ambulatorio post-.Dal maggio scorso, il dottor Mumoli e i suoi colleghi di occupano di seguire inegativizzati al virus ma non del tutto “guariti”. “Nei soggetti che hanno avuto un decorso più grave della malattia i problemi riscontrabili dopo la fase acuta – spiega il medico – posrendere necessaria somministrazione cronica di ossigeno o terapie ...

