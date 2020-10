Se le partite si giocano, la Juventus del maestro Pirlo non vince mai (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Se le partite si giocano, la Juventus di Pirlo non vince mai. Il maestro idolatrato dai media italiani, fa fatica a conquistare punti quando le partite si giocano veramente. Ma sono dettagli. Quel che avviene sul campo, conta fino a un certo punto. Pirlo è un maestro e basta. Per quel che po’ conta, la Juventus perde in casa 2-0 dal Barcellona che avrebbe meritato di essere sconfitto a tavolino per l’oscena maglia-pigiama rosa. Reti di Dembele e poi nel finale di Messi su rigore provocato da una stupida entrata di Bernardeschi mandato in campo da Pirlo pochi minuti prima. La squadra di Koeman ha meritato, ha giocato meglio, diciamo anche che ha dominato. La ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Se lesi, ladinonmai. Ilidolatrato dai media italiani, fa fatica a conquistare punti quando lesiveramente. Ma sono dettagli. Quel che avviene sul campo, conta fino a un certo punto.è une basta. Per quel che po’ conta, laperde in casa 2-0 dal Barcellona che avrebbe meritato di essere sconfitto a tavolino per l’oscena maglia-pigiama rosa. Reti di Dembele e poi nel finale di Messi su rigore provocato da una stupida entrata di Bernardeschi mandato in campo dapochi minuti prima. La squadra di Koeman ha meritato, ha giocato meglio, diciamo anche che ha dominato. La ...

